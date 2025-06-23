Нижегородскую студентку, попавшую в рабство к мошенникам, нашли живой

Пропавшую две недели назад 21-летнюю нижегородскую студентку нашли живой. Об этом на своем сайте сообщает поисково-спасательного отряд «ЛизаАлерт».

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«Найдена, жива! Спасибо огромное всем, кто участвовал в поиске!» — сообщили в поисково-спасательном отряде.

Девушка из Нижегородской области, которая обучалась на филологическом факультете, пропала 9 июня. Через несколько дней ее отцу начали поступать угрозы от похитителей, требующих 2 млн рублей. В случае отказа злоумышленники обещали физически устранить девушку, отрезать ей конечности или продать в рабство. Полиция установила, что в день исчезновения девушка улетела в Москву — ее последний раз видели в аэропорту Шереметьево. Отец студентки также считает, что она стала жертвой мошенников.

И.о. ректора НГЛУ им. Добролюбова Никита Авралев рассказал, что преступники, предположительно, обманом заставили девушку произвести платеж в недружественную страну, а затем стали угрожать ей уголовным делом и похитили.