В Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за лесного пожара

Дачный поселок «Сосновый», расположенный вблизи забайкальской Атамановки, эвакуировали из-за подступающего лесного пожара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

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По ее данным, добровольцы «отбивают населенный пункт от огня, работают в 3 группы». ВСКС вместе с сотрудниками МЧС и администрации эвакуировали жителей поселка «Сосновый».

Отмечается, что волонтеры продолжают помогать водителям, которые попали в пробку на участке трассы Чита — Забайкальск.

Сегодня в МЧС сообщили, что крупный природный пожар перешел с поселка Атамановка в Забайкальском крае на СНТ «‎Локомотив», где на данный момент никто не проживает.

21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в населенном пункте возник 20 июня и охватил площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.