Установлена личность девушки из Пензы, которая сожгла свой паспорт на видео

Пензенские полицейские установили личность несовершеннолетней, опубликовавшей видеозапись с сожжением паспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Волк.

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О произошедшем полицейские узнали во время мониторинга интернета. Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе выявили видеозапись, на которой девушка умышленно сжигает свой паспорт.

"Личность 17-летней местной жительницы оперативно установлена. В настоящее время решается вопрос о правовой оценке ее действий и принятии процессуального решения", - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Кстати, согласно КоАП РФ ст. 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.