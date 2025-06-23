В Долгопрудном Московской области на свадебной церемонии произошел взрыв из-за неисправного фейерверка, в результате чего пострадали молодожены и гости. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Взрыв на свадьбе произошел в Подмосковье: криво сработала пиротехника — у молодоженов и гостей сильные ожоги», — говорится в сообщении.

По словам пострадавших, пиротехник долго не выходил на связь, а за 20 минут до начала сообщил, что задержится на полтора часа. Когда он приехал, то начал устанавливать оборудование в спешке. Молодожены заявили, что из-за этого огненные залпы попали в собравшихся. Большинство гостей получили ожоги, у невесты пострадали волосы и платье.

Пиротехник свою вину отрицает, заявляя, что действовал по инструкции. Пострадавшие проходят лечение, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.