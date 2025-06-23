Взрыв произошел на свадьбе под Москвой

Взрыв произошел на свадьбе в подмосковном Долгопрудном, молодожены и гости церемонии получили ожоги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, фейерверк пошел не по плану — вместо салюта в небе огненными залпами обдало всех присутствовавших. Гости получили ожоги, царапины и синяки, у невесты подпалились волосы и платье.

Жители Подмосковья предположили, что праздник им испортил специалист по пиротехнике. Они уверяют, что мужчина в день торжества долго не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени объявил об опоздании.

Когда мастер все-таки добрался до места, он в спешке устанавливал оборудование. Сам сотрудник виновным себя не считает.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе.