После операции и нападения льва директор крымского «Тайгана» пришел в себя

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, получивший серьезные травмы в результате нападения льва во время кормления животных, пришел в сознание после перенесенной операции. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.

По словам Алексагиной, состояние Зубкова остается тяжелым, но стабильным. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

«Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги - все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения», - рассказала представитель «Тайгана».

Напомним, инцидент произошел 22 июня. В результате нападения льва Олег Зубков получил множественные травмы, в том числе повреждения мышц шеи. Следственные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Сафари-парк «Тайган» является крупнейшим по коллекции хищников в Европе. На территории парка свободно проживают около 60 львов, более 50 тигров, а также сотни других животных.

Напомним, ранее стало известно, что сафари-парк «Тайган» не стали закрывать после нападения льва на директора Зубкова.