Неизвестные в масках застрелили на свадьбе невесту и ранили подростка

Во французской деревушке Гулт на юго-востоке страны произошла трагедия, когда неизвестные вооруженные люди в масках напали во время свадебной вечеринки. Сообщается, что в результате инцидента была застрелена 27-летняя невеста, а еще три человека получили ранения, среди которых — 13-летний подросток.

По информации прокуратуры Авиньона, нападение произошло, когда молодожены уже покидали свадебную церемонию. В этот момент на них напали вооруженные люди, прибывшие на машине. В результате невеста была застрелена, а один из нападавших, также раненый, погиб на месте.

Три человека получили ранения, среди них — жених и подросток, который находился в машине пары. Официальные лица не сообщили, был ли ребенок родственником пары, однако источник, близкий к делу, заявил, что подросток был сыном пары. Пострадавшие были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Прокуратура начала расследование по статье о «убийстве и покушении на убийство, совершенном организованной бандой». В полиции предполагают, что нападение могло быть связано со сведением счетов, связанным с запрещенными веществами, что не редкость для региона, где в последние годы наблюдается рост преступности, связанной с наркобизнесом.

Мэр Гульта Дидье Перелло не исключил, что мотивом нападения могли стать личные или криминальные разборки.

«Я в ярости. Я возмущен. Мы ничего не исключаем, и ситуация требует тщательного расследования», — заявил он.

Мэр также отметил, что в районе ранее уже происходили подобные инциденты, связанные с преступностью.

На месте трагедии работают десятки полицейских, задействованы вертолеты и спецподразделения. В деревне Гулт, население которой чуть превышает тысячи человек, введен режим усиленного патрулирования, а доступ к месту происшествия ограничен. Местные жители, в том числе владельцы бизнеса, выражают тревогу и опасения, что подобные инциденты могут негативно сказаться на репутации их маленькой общины.

Суд заключил под стражу волгоградца, убившего друга на глазах невесты

Владелец местного ресторана Гийом Молинас опасается, что трагедия «придаст деревне дурную славу». Он отметил, что последний крупный инцидент в Гулте произошел более века назад, и надеется, что ситуация не повлияет на будущее региона.

Французское правительство недавно пообещало усилить меры по борьбе с психоактивными веществами и криминальными группировками, особенно в южных и прибрежных районах страны, где уровень преступности остается высоким.

Местные власти и правоохранительные органы обещают провести тщательное расследование, привлечь к ответственности всех участников нападения и обеспечить безопасность жителей. В то же время жители Гулта надеются, что ситуация не приведет к дальнейшему росту насилия и что власти предпримут все необходимые меры для восстановления спокойствия.