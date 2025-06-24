В «Тайгане» назвали причину нападения льва на Олега Зубкова

В сафари-парке «Тайган» объяснили, что лев, напавший на директора Олега Зубкова, действовал не из агрессии, а испугался резкого звука. Об этом рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина в своем официальном видеозаявлении.

По ее словам, животное — молодой и активный лев — не собирался нападать. Инцидент произошел после того, как неожиданно громко захлопнулась дверь. Это, как считают в парке, могло испугать хищника.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло 22 июня около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови, однако смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Львы-людоеды. Что известно о трагедии в крымском парке «Тайган»?

Следственный комитет сообщал, что Зубков получил множественные травмы. Лев укусил его в шею и поранил лапой. Пострадавшего прооперировали и перевели в республиканскую больницу. Врачи сообщили, что его состояние остается тяжелым, но стабильным.

СК также отметил, что нападение стало возможным из-за нарушения техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.