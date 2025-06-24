Директора парка «Тайган» Зубкова переводят на лечение в Краснодар

Директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова, пострадавшего после нападения льва, переводят на лечение в Краснодар.

Об этом заявили в Минздраве Крыма.

«Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», — приводит сообщение «Крым 24».

Пациента будут перевозить реанимобилем службы санитарной авиации.

Ранее стало известно, что Олег Зубков, перенёсший операцию после нападения льва, пришёл в себя.