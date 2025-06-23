Жителю Ленобласти выстрелили в глаз в центре Петербурга

Жителю Ленинградской области выстрелили в глаз в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Конкретно.ру».

Ранним утром 48-летний житель Мурино обратился за помощью к медикам и рассказал, что неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета. По словам пострадавшего, это произошло около трех часов ночи у бара по адресу улица Рубинштейна, 14.

У мужчины диагностировали химический ожог первой степени коньюктивы правого глаза, обработали ему рану и отпустили домой.

К настоящему времени полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний петербуржец. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

На прошлой неделе подростки в Ижевске выстрелили сигнальным пистолетом в лицо прохожему. По данным следствия, двое 15-летних школьников выстрелили мужчине в лицо из сигнального пистолета во дворе жилого дома и залили из перцового баллончика еще двух прохожих. Подростков задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.