Отбывающему два пожизненных срока ангарскому маньяку дали нового адвоката

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, осужденному к двум пожизненным срокам, назначили нового защитника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Теперь интересы Попкова будет представлять адвокат-девушка. По данным канала, пока у него напряженное общение с новой защитницей.

Сейчас на счету ангарского маньяка 86 доказанных жертв, 85 из них — женщины. Отправной точкой для его зверств послужила измена супруги. Причем ее он не трогал, чтобы не оставить дочь сиротой, и даже не разводился, а охотился только на незнакомок.

В отношении Попкова суды уже вынесли четыре приговора. Тем не менее, двумя месяцами ранее следователи установили его причастность к расправе еще над одной женщиной, совершенной в 2011 году.