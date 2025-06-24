В российском порту обнаружили десятки тонн мандаринов с опасными личинками

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили живых личинок средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata) в партии свежих мандаринов из Аргентины, сообщает «МК в Питере». Фрукты весом 42,2 тонны прибыли в морской порт Санкт-Петербурга и предназначались для местной компании.

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Лабораторные исследования подтвердили наличие опасного карантинного вредителя, способного нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Согласно фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза, ввоз зараженной продукции запрещен.

Россельхознадзор принял меры по недопущению распространения вредителя: партия мандаринов не поступит в продажу. Случаи обнаружения подобных насекомых в импортных фруктах требуют усиленного контроля