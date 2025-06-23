Муж 43-летней культуристки Женщины-Халка до смерти забил ее молотком

Трагически погибла 43-летняя колумбийская блогерша и культуристка Зунильда Мендес, более известная как Женщина-Халк.

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Как сообщает Univision, спортсменка была найдена мертвой в квартире в Малаге, Испания. Согласно информации El Tiempo, инцидент произошел 20 июня. По данным газеты, испанские правоохранители расследуют дело как убийство.

Там же было найдено тело супруга Зунильды. Все указывает на то, что мужчина до смерти забил несчастную молотком, после чего покончил с собой.

Трупы пары обнаружили, когда их близкие забеспокоились из-за того, что молодые люди перестали выходить на связь. Об этом изданию Diaro del Sur рассказала племянница погибшей.

Известно, что перед смертью Женщина-Халк планировала расстаться с 46-летним партнером, полагая его "излишне агрессивным". Они были женаты четыре года.

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