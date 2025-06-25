В Москве сотрудники силовых ведомств задержали двух агентов молдавской разведки. Им дали задания, которые были направлены против безопасности России. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

— Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности РФ, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Суд постановил заключить задержанных под стражу.

23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Ранее служба также пресекла диверсию на объекте связи в Челябинской области.