Пьяный москвич застрелил знакомого и планировал выдать это за самоубийство

Житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, застрелил знакомого в подмосковной деревне Алексино и планировал выдать это за самоубийство. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

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— В ходе развития ссоры мужчина произвел выстрел в область головы своего знакомого из незарегистрированного пистолета. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте. По прошествии нескольких часов подозреваемый, намереваясь скрыть обстоятельства преступления, попытался сымитировать самоубийство знакомого и вызвал сотрудников правоохранительных органов, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

После осмотра места происшествия следователи установили, что выстрел был произведен с расстояния, а не в упор. После этого москвич признался в убийстве. В ближайшее время следователи предъявят обвинение злоумышленнику.

Ранее Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии Александра Князькова, обвиняемого в убийстве двух человек в подмосковном поселке Обухово. По версии следствия, одного мужчину он застрелил из пистолета, а женщину он задушил.