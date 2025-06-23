ФСБ: похищенные алмазы «Алросы» поставлялись армянскому депутату

Похищенные у российской добывающей компании «Алроса» алмазы поставлялись в армянскую фирму, конечным бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Об этом сообщает ФСБ.

«Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО „АДМ Даймонде“, бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.», — уточняется в сообщении.

Его передает РИА Новости. По информации службы, сотрудники ведомства совместно со Следственным комитетом РФ пресекли деятельность группы лиц, систематически похищавших высококачественное алмазное сырье у «Алросы» с целью последующей незаконной реализации и контрабанды в Армению. Также в ходе расследования были задержаны сотрудница фирмы и ее сыну, которые занимались контрабандой.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала агентству РИА Новости, что по этому делу задержана банда, среди участников которой есть сотрудница «Алросы». При обысках у задержанных изъяли около 200 тысяч карат алмазов технического назначения, а также денежные средства и ювелирные изделия.

В ходе следственных мероприятий установлено, что похищенное сырье вывозилось за пределы России и через цепочку посредников попадало в Армению, где реализовывалось через аффилированные структуры. Расследование продолжается, ведутся мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.