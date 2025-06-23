В российском городе сорвали и разорвали знамя Победы

В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестные сорвали и разорвали знамя Победы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в полицию накануне обратился горожанин. Мужчина рассказал, что знамя Победы, украшавшее девятиэтажный дом на улице Танкиста Хрустицкого, 7, рядом с Шереметевским сквером, брошено на земле в неприглядном виде.

Когда именно с торца девятиэтажки сорвали флаг, пока неизвестно. Сотрудники правопорядка начали выяснять другие обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Петербурге возбудили дело в отношении стримера, сорвавшего флаг России со стены. Молодого человека задержали во время его новой трансляции.