Останки пропавшей женщины-детектива нашли в завалах мусора

В штате Коннектикут, расположенном в США, среди гор мусора, заполнивших дом, с большим трудом обнаружили скелетированные останки 73-летней женщины, которая в прошлом работала детективом.

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Мэри Нотаранджело завершила свою карьеру в органах правопорядка в 1996 году и в дальнейшем вела уединенный образ жизни. В июле 2024 года один из ее знакомых обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, все ли с ней в порядке. Он указал, что за несколько недель до этого получил от Нотаранджело сообщение, вызвавшее у него беспокойство, в котором она жаловалась на боли в области живота и приступы тошноты.

Для организации поисковой операции полиция привлекла кинолога со служебной собакой, специализирующейся на поиске людей, беспилотный летательный аппарат, а также экспертов из агентства по охране окружающей среды и компании, специализирующейся на утилизации биологически опасных материалов. Жилище Нотаранджело было настолько завалено различными предметами, что для его расчистки потребовалось использование специализированной техники. Только благодаря этим усилиям останки экс-детектива были обнаружены в феврале 2025 года.

«Я никогда не видел таких плачевных условий», — поделился начальник полиции Гластонбери Маршалл Порт.

Он также отметил, что в доме находились останки птиц, содержавшихся в клетках, и полчища грызунов. Об этом сообщает People.

Судебно-медицинские эксперты до сих пор не смогли определить причину кончины Нотаранджело, так как ее останки подверглись полному скелетированию.