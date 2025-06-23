Раскрыты детали нового эпизода в деле экс-замглавы Минобороны Иванова

Сергей Бородин, учредитель агрокомплекса «Русское село», в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, предоставил свидетельские показания по новому эпизоду взяточничества, в котором фигурируют бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и предполагаемый взяткодатель, глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «ТАСС», предметом взятки, переданной Иванову, стали заемные средства и уставной капитал агрокомплекса, принадлежащего Бородину. Следствие рассматривает в качестве способа передачи взятки Тимуру Иванову предоставление тульским ООО «Проопт» беспроцентного займа в безналичной форме на сумму более 122 миллионов рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс «Русское село», учредителем которого является Сергей Бородин.

Кроме того, следствие считает взяткой предоставление Иванову уставного капитала сельскохозяйственного предприятия в размере 30 миллионов рублей, которые были внесены Бородиным на расчетный счет компании, как указано в документации.

После возбуждения уголовного дела в отношении Иванова и Фомина по новому эпизоду взяточничества, компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о прекращении действия договора с «Русским селом». Адвокаты Иванова, в свою очередь, подтвердили ТАСС подлинность представленных документов, однако воздержались от каких-либо комментариев, передает «ТАСС».

Как уточнили в судебной инстанции, слушание по данному иску назначено на 27 июля 2025 года.