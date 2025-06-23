Директора парка "Тайган" после атаки льва прооперировали

Врачи районной больницы провели операцию пострадавшему от нападения льва директору парка "Тайган" Олегу Зубкову, после стабилизации состоянию планируется его перевод в республиканскую больницу, сообщили журналистам в Минздраве Крыма.

Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница" для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание.

В Минздраве Крыма сообщали, что состояние Зубкова тяжелое, он был госпитализирован в Белогорскую центральную районную больницу. Позднее советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков уточнял, что врачами санавиации принято решение о проведении хирургического вмешательства на месте.