Врач Писковой: угрозы жизни директора парка "Тайган" после нападения льва нет

Жизни пострадавшего от нападения льва директора "Тайгана" ничего не угрожает, написал в Telegram-канале сотрудничающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой. Он рассказал, что медикам удалось стабилизировать состояние владельца парка львов.

"Олег Алексеевич сильный человек, он много перенес испытаний и это переживет. Родные и близкие находятся с ним рядом в больнице", - отметил Писковой.

Нападение льва на владельца "Тайгана" Олега Зубкова произошло около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося мужчина получил серьезную травму головы и шеи. У него также повреждено легкое. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 и 143 УК РФ.