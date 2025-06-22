Появилось видео нападения льва на директора сафари-парка

Lenta.ru

Кадры нападения львов на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова появились в сети. Запись опубликовал Telegram-канал «Вести Крым».

Появилось видео нападения льва на директора сафари-парка
© РИА Новости

Отмечается, что видео снято очевидцами на месте происшествия. На кадрах видно, как хищник убегает от упавшего на землю мужчины. Судя по всему, льва смогли прогнать сотрудники парка.

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По данным издания, в настоящее время в вольере находится около 20 львов. Силовые структуры продолжат работу с утра, когда хищников удастся развести по клеткам.

ЧП произошло вечером 22 июня во время кормления животных. Директор парка потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, лев сильно порвал ему трахею. По данным издания, Зубков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время медики борются за его жизнь.