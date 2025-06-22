Посетительница «Тайгана» рассказала о нападении на Зубкова

Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения львов на директора парка Олега Зубкова. Ее слова в воскресенье, 22 июня, приводит Telegram-канал Mash.

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— Голова, лицо, тело, руки были все в крови. Все как мясо, там не было ни одного живого места на нем. Он был жив, в сознании, — приводят ее слова в публикации.

По словам Елены, владельца сафари-парка доставили в больницу своими силами, не дожидаясь бригады скорой помощи.

СК сообщил подробности нападения льва на директора парка "Тайган"

Дрессировщик Эдгард Запашный, в свою очередь сообщил, что Зубков находится на ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

— Дозвониться пока не смог. Общие знакомые говорят, что Олег в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь прямо сейчас борются врачи, — говорится в Telegram-канале дрессировщика.

О самом нападении стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.