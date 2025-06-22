СК сообщил подробности нападения льва на директора парка "Тайган"
В Крыму сотрудники регионального управления СК России проводят доследственную проверку по факту нападения хищника на директора парка львов "Тайган".
По предварительным данным, трагедия произошла вечером 22 июня во время кормления львов. Директор зоопарка Олег Зубков вошел в вольеру к животному и по неизвестной причине на него набросил лев.
"Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.
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Следователем организована проверка на предмет двух статей УК России - ст. 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и ст. 143 "Нарушение требований охраны труда".
Расследование инцидента находится на контроле руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева.