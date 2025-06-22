СК сообщил подробности нападения льва на директора парка "Тайган"

В Крыму сотрудники регионального управления СК России проводят доследственную проверку по факту нападения хищника на директора парка львов "Тайган".

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По предварительным данным, трагедия произошла вечером 22 июня во время кормления львов. Директор зоопарка Олег Зубков вошел в вольеру к животному и по неизвестной причине на него набросил лев.

"Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.

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Следователем организована проверка на предмет двух статей УК России - ст. 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и ст. 143 "Нарушение требований охраны труда".

Расследование инцидента находится на контроле руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева.