Львы прокусили горло владельцу парка «Тайган»

Львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По информации СМИ, мужчине прокусили горло.

— В парке-львов «Тайган» произошел инцидент. Пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь. Он будет доставлен в МРМЦ имени Семашко. Позже будет опубликована официальная информация Минздрава, — говорится в Telegram-канале Крючкова.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщает, что инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате нападения Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.

Трагедия в сафари-парке «Тайган»: очередной жертвой стала директор зоопарка

16 октября львица растерзала управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову. Трагедия произошла утром в парке. Женщина зашла в клетку к животным, чтобы навести там порядок, но забыла закрыть засов между двумя соседними помещениями. Директор зоосада Олег Зубков рассказал, что сотрудники парка обнаружили в вольере тело растерзанной львами Переваловой и не могли ее спасти.