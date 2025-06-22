Раскрыто число погибших в результате теракта в Дамаске

В результате взрыва в Дамаске, в районе Дувейла, во время службы в церкви Святого Ильи, который, по предварительным данным, устроил террорист-смертник, свыше 20 человек погибли. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщил канал SYRIA TV.

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О самом теракте стало известно вечером того же дня. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.Telegram-канала Baza сообщил о 10 погибших и 25 пострадавших. Позже информацию о смертнике подтвердило сирийское СМИ Jaramana News.

Вскоре в Сети появились кадры, которые сняли очевидцы на месте происшествия. На кадрах видно, что значительная часть внутреннего убранства церкви получила серьезные повреждения.

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Очевидцы помогают разгребать завалы. На полу лежат тела погибших и лужи крови.

5 июня, неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд. Машинист вовремя увидел дыру в путях и остановил состав. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».