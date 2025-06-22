Россиянку остановили на Крымскому мосту с черепом мужа

Россиянка отправилась в путешествие с черепом мужа, который был обнаружен в ее багаже во время проверки при въезде на Крымский мост, сообщает Телеграм-канал Mash.

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В сообщении говорится, что жительница Калининграда при этом предоставила документы, которые разрешают перевозку останков супруга, поэтому задерживать женщину не стали.

Как объяснила сама путешественница, еще при жизни они с мужем договорились, что после его кончины она отправится в отпуск с его останками и когда супруг умер, то дама исполнила его просьбу.

В сообщении отмечается, что при отсутствии необходимых документов женщину могли бы заподозрить в вандализме или черной трансплантации.