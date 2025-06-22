Москвич отравился набранной у монастыря родниковой водой

Москвич по имени Алексей подхватил острую кишечную инфекцию после того, как попил родниковой воды, набранной недалеко от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

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По данным издания, это место является популярным – люди часто приходят набрать воду в указанном источнике. После употребления воды 23-летний молодой человек почувствовал недомогание: у него поднялась температура, появились тошнота и сильные боли.

Позже медики диагностировали ему острую кишечную инфекцию.

Когда девушка Алексея приехала к источнику, чтобы взять пробы воды, неподалеку она увидела большое скопление испанских слизней, которые являются переносчиками бактерий и яиц паразитов. Специалисты предупреждают, что контакт с ними может привести к заражению кишечной палочкой.

Ранее сообщалось, что из-за теплого и влажного лета в Москве могут появиться гигантские слизни вида Arion vulgaris. Как рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, случиться это может уже к середине июля.