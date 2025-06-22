На Кубани суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В воскресенье Тихорецкий городской суд заключил под стражу сроком на два месяца местного жителя, который обвиняется в убийстве 16-летней несовершеннолетней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Как уже рассказывала "РГ", эта жуткая трагедия произошла на днях. 19 июня в МВД города Тихорецка с заявлением об исчезновении 16-летней дочери обратилась местная жительница. Сотрудники отдела по Тихорецкому району регионального СКР возбудили уголовное дело по "Убийство" и вместе с правоохранителями начали поиск внезапно исчезнувшей девушки.

И довольно быстро они установили причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. Оказалось, в день пропажи он с племянницей ехал на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье вечером в поселок Братский.

"По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кубани. - В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу в районе хутора Ленинское-Возрождение и, остановив автомобиль, сел на заднее сиденье, где находилась девушка, связал ей руки хомутами и задушил ее".

А затем, чтобы попытаться скрыть преступление, отнес тело подростка в лесополосу и забросал ветками. Более того, мужчина "принимал активное участие в поиске несовершеннолетней".

После задержания фигурант на допросе признался в совершении этого преступлению.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у краевого ведомства доклад о том, как проходит расследование этого убийства. Он поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В СУ СКР по Кубани отметили, что по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.