СК начал расследование после взрыва газового баллона в столичной квартире

По факту взрыва газового баллона в квартире на Учинской улице в Москве возбуждено уголовное дело.

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Об этом в воскресенье, 22 июня, заявили в Следственном комитете (СК).

— Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заявили в ведомстве.

Представители следственных органов уточнили, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания будет проведен ряд экспертиз, включая пожарно-техническую, говорится в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в ходе инцидента один человек погиб и трое пострадали. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.