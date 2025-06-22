Задержан вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин

Силовики задержали экс-министра имущественных отношений Удмуртии, вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

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Задержание произошло в субботу, 21 июня.

По предварительным данным, Зайнуллина задержали в рамках расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе. Ущерб составил порядка 500 млн рублей.

Напомним, Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра.

С 2016-го по 2019 годы чиновник возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя, с 2020-го по 2021 годы занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области.