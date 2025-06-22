Мужчине пробило голову градом размером с яйцо в Новосибирской области

Под Новосибирском мужчине пробило голову крупным градом, сообщает kp.ru.

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Непогода обрушилась на Тогучинской район Новосибирской области в субботу, 21 июня. Днем внезапно начался дождь, а затем пошел град размером почти с куриное яйцо. Он побил машины, оставленные под открытым небом, и огороды. Во время ненастья пострадали и дачники, пытающиеся защитить урожай.

Почему град бывает таким большим?

Меньше всего повезло владельцу дачи в СНТ «Автомобилист-2». Когда начался град, местный житель бросился спасать свой автомобиль, но стал обладателем раны на голове.