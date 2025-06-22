Бастрыкин запросил доклад об убийстве 16-летней девушки на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у краевого ведомства доклад о том, как проходит расследование убийства несовершеннолетней в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал СКР.

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Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, эта трагедия, вызывавшая громадный общественный интерес, произошла на днях в Тихорецком районе Кубани. В полицию с заявлением об исчезновении 16-летней дочери обратилась местная жительница.

Девушка не собиралась никуда уезжать и конфликтов в семье не было, при этом "имелись признаки криминального характера ее безвестного исчезновения", а потому сотрудники отдела по Тихорецкому району регионального СКР сразу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

В результате следователям удалось оперативно установить причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству. В настоящее время подозреваемый задержан и во время допроса признал свою вину.

Как выяснилось, в день пропажи он с племянницей ехал на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье вечером 19 июня в расположенный неподалеку поселок Братский.

"По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани. - В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу в районе хутора Ленинское-Возрождение и, остановив автомобиль, сел на заднее сиденье, где находилась девушка, связал ей руки хомутами и задушил ее".

А затем, чтобы попытаться скрыть преступление, отнес тело подростка в лесополосу и забросал ветками. Причем "в дальнейшем фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней".

В региональном ведомстве отметили, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение: "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу".