Пассажир внезапно скончался перед посадкой в российском аэропорту

На борту лайнера авиакомпании «Победа», летевшего из Саратова в Москву, от остановки сердца умер мужчина. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пассажиров.

Инцидент произошел накануне вечером на борту самолета, выполнявшего рейс DP-6864 из аэропорта Гагарин в аэропорт Шереметьево.

«Мужчине стало плохо, когда до приземления оставалось еще 30 минут. В итоге, несмотря на помощь врача, который тоже летел в качестве пассажира, спасти его не удалось, остановка сердца», — рассказали пассажиры.

Они добавили, что в Шереметьево на борт сразу поднялась бригада скорой помощи. Медики пытались вернуть к жизни мужчину прямо в самолете. Пассажиров не выпускали в течение 40 минут, пока шли реанимационные действия.

В пресс-службе «Победы» подтвердили, что в полете пассажиру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж и пассажиры пытались оказать ему первую помощь. Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть.