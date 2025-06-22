В 9-этажке в Москве при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Погиб один человек, двое пострадали, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 июня, в одной из квартир на Учинской в Дмитровском районе столицы.

Журналисты отметили, что в доме на первом этаже проводились ремонтные работы. По их данным, погиб рабочий, который был в них задействован.

На месте работают специалисты экстренных служб. Они спасли двоих жителей, эвакуировали 20 человек.

Очевидцы заметили, что услышали несколько громких звуков и почувствовали вибрацию.