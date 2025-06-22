Европейский извращенец пытался жениться на девятилетней украинке в Диснейленде

Французская полиция арестовала 22-летнего мужчину, предположительно британца, на фоне заявлений о том, что он пытался жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде в минувшую субботу.

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Сотрудники всемирно известного парка развлечений были шокированы, увидев, что ребенок вместе со своей семьей и примерно 100 гостями пришли на мероприятие, и быстро вызвали полицию.

Как сообщает Daily Mail, прибывшие на место происшествия французские полицейские взяли мужчину под стражу вместе с 41-летней матерью девочки, которая, как полагают, является украинкой.

В заявлении, опубликованном прокуратурой соседнего города Мо, говорится: "Были арестованы и допрошены четыре человека: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия и предположительно является британцем в возрасте 22 лет; мать ребенка, 41-летняя украинка". женщина; и двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет”.

В нем также говорилось, что "срок содержания под стражей подозреваемого из Великобритании и гражданина Латвии также был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег".

Прокуратура также подтвердила, что начато уголовное расследование.

Свадебная церемония должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия, такие как свадьбы в тематическом парке, проводятся в нерабочее время, отмечает Daily Mail.

Парижский Диснейленд сообщил французской газете Le Parisien, что мероприятие было немедленно закрыто его командой и что гостям было запрещено входить на территорию.

Обстоятельства, связанные со свадьбой, остаются неясными, но прокуратура заявила, что медицинское обследование маленькой девочки показало, что она не успела подвергнуться никакому насилию.

В прокуратере также заявили, что не исключают, что мероприятие могло быть розыгрышем, а гости, возможно, присутствовали в качестве "массовки".

Позже источник в полиции сообщил газете Le Parisien, что жених сказал, что он директор продюсерской компании и что они снимают видео.

Источник, который утверждал, что был гостем на свадьбе, рассказал французской газете: "Мы все думали, что будем присутствовать на свадьбе... Все были ошеломлены, никто этого не ожидал. Диснейленд провел все очень хорошо. Они отменили все, как только поняли, что невеста - ребенок. Мы были потрясены, увидев это".