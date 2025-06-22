Россиянка "ожила" в Турции после падения с 30-метровой высоты и констатации ее смерти медиками в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как говорится в публикации, 38-летняя женщина, работающая моделью, отдыхала в Мерсине вместе со своим знакомым в квартире в одном из ЖК города.

Ближе к ночи мужчина, до этого употребивший алкоголь, неожиданно "налетел" на женщину, стоявшую на балконе, в результате чего она выпала наружу.

"Девушка сорвалась, пролетела 30 метров и приземлилась на газон. До приезда скорой она была в сознании, а после помнит только, что очнулась в реанимации, где от шокированных врачей узнала, что умерла", - пишет SHOT.

Так, медики констатировали смерть женщины в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

В публикации отмечается, что при падении модель получила перелом ребер, руки, переносицы, а также повреждение внутренних органов.

При этом россиянка после выписки самостоятельно покинула медучреждение и улетела в Москву, где сейчас проходит лечение.