Россельхознадзор: ведомства следят за ситуацией после ЧС в Керченском проливе

Компетентные ведомства держат на контроле ситуацию после ЧС в Керченском проливе. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"С точки зрения безопасности продукции эта тема находится под контролем Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Здесь существенных проблем нет", - сказал Данкверт.

Он отметил, что то количество нефтепродуктов, которое разлилось, не является существенным и оказывает влияние в основном на пляжи, где отдыхают люди.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.