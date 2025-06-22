Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Серове

В Серове Свердловской области, по предварительной информации, произошёл взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

По данным регионального МЧС, были повреждены чердачное перекрытие и квартира.

«Эвакуировались 40 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в данный момент сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций.

14 июня в многоквартирном доме в Архангельске произошло обрушение кровли после хлопка газа и последующего пожара, в результате погибли два человека.