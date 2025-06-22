Россиян предупредили о запрете некоторых переводов

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным, заявила агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Если у Росфинмониторинга появятся сомнения в законности перевода на карту, ведомство вправе приостановить эту операцию. Точные суммы, при достижении которых перевод будет блокироваться, не указаны.

Под подозрение могут попасть частые небольшие переводы, особенно от незнакомых отправителей, крупные суммы без подтверждающих документов или другие необычные операции.