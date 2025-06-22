Под Новосибирском мигрант попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в своей машине

Мигрант попытался надругаться над несовершеннолетней в городе Обь. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Вечером 20 июня 47-летний мужчина остался в машине наедине с 17-летней девушкой и решил изнасиловать ее. Однако жертве удалось спастись и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого, который оказался иностранным гражданином, уже задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Обстоятельства инцидента устанавливаются.