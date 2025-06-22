Пятидесятиметровую яхту Bayesian, которая перевернулась и затонула в течение пары минут у побережья Сицилии 10 месяцев назад, подняли со дна. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что операция по подъему судна продолжалась три дня. В воскресенье, 23 июня, яхта будет доставлена в сицилийский порт Термини-Имерезе, где она будет предоставлена следователям для определения причины затопления.

19 августа яхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Отмечалось, что крушение судна произошло у берегов Палермо, Сицилия, во время шторма. При этом известно, что сначала корабль был пришвартован в местном порту, а затем отплыл в море и встал на якорь. Однако из-за неблагоприятных погодных условий яхта затонула.