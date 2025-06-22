Пограничники в Финляндии задержали местного жителя за поездку в РФ

Местный житель в Финляндии незаконно пробрался в РФ, а затем попытался вернуться тем же путем. Его задержали, начато расследование. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило финское издание Yle.

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— Мужчину подозревают в том, что он незаконно пересек границу по суше из Финляндии в Россию и обратно. По данному факту начато предварительное расследование, — сказано в статье.

Все действия местного жителя попали на камеры видеонаблюдения — пограничники видели, что он ушел в РФ. Его задержали, когда он попытался вернуться в страну.

Портал не уточнил, что грозит мужчине за данное нарушение, передает «Лента.ру».

30 мая сообщалось, что граждане Эстонии выстраиваются в длинные очереди у российской границы ради выгодных покупок в отечественных магазинах. Как отмечается, эстонцы массово едут в РФ из-за более низких цен на продукты и электронику. На пограничном пункте Нарва появились даже предложения по ожиданию в очереди — 10 евро (около 887 рублей) за час.