Взрывы прогремели в Черниговской области

В Черниговской области в районе Нежина прогремели взрывы
В районе города Нежинв Черниговской области прозвучали взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги, охватившей несколько областей Украины, сообщили украинские СМИ.
Взрывы были зафиксированы в районе города Нежин Черниговской области Украины во время действия сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
В сообщении украинского телеканала ICTV в Telegram отмечалось, что в пригороде Нежина прозвучало около десяти взрывов.
Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.
Сообщалось, что в Херсоне произошло повреждение критически важного объекта. В результате в городе начались перебои с подачей воды.