Взрывы прогремели в Черниговской области

В районе города Нежинв Черниговской области прозвучали взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги, охватившей несколько областей Украины, сообщили украинские СМИ.

© ГСЧС Украины

Взрывы были зафиксированы в районе города Нежин Черниговской области Украины во время действия сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

В сообщении украинского телеканала ICTV в Telegram отмечалось, что в пригороде Нежина прозвучало около десяти взрывов.

Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

Сообщалось, что в Херсоне произошло повреждение критически важного объекта. В результате в городе начались перебои с подачей воды.