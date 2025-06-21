Военный ВСУ погиб при подрыве купленного в интернете скутера

Военнослужащие ВСУ приобрели с помощью онлайн-сервиса скутер, который оказался заминированным. В результате детонации устройства один из военных погиб, сообщило издание "Страна".

Инцидент произошел в Харьковской области. В своем Telegram-канале издание опубликовало видео с моментом взрыва скутера. Уточняется, что делом занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Официальных комментариев от полиции и СБУ на данный момент не поступало.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.

Также на Украине продолжают фиксировать поджоги автомобилей военных и попытки граждан устроить теракты на территории военкоматов и подразделений полиции. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации.