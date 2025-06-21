Сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся с места ДТП на Украине

В Черкасской области Украины сотрудник военкомата сбил женщину, после чего скрылся с места аварии. Об этом сообщили на странице областного военкомата в Facebook*.

ДТП произошло 19 июня.

«Водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия», — отметили в военкомате.

Женщину госпитализировали, водителя задержали.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** сообщил, что сотрудники ТЦК в Одессе подстрелили военного, когда пытались силой его мобилизовать.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.