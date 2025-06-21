В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в контролируемом властями Украины Херсоне, в ряде городских районов возможны перебои с водой. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько.

В своем Telegram-канале он пояснил, что из-за повреждения "в некоторых частях Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои с водоснабжением или пониженное давление" в трубах. Он добавил, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлялась один раз ночью и длилась 1,5 часа.