На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 16-летней племянницы

Житель Тихорецкого района Кубани задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней племянницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 19 июня 2025 года жительница края обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 16-летней дочери.

В связи с тем, уточнили в пресс-службе, что студентка не намеревалась покидать дом надолго, конфликтов в семье не было и имелись признаки криминального характера ее пропажи, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий благодаря грамотной работе следователя и криминалиста СК России по краю во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность 41-летнего дяди пропавшей девушки к ее убийству», — отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса признал вину.

По его словам, вечером 19 июня он совместно с племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский Тихорецкого района. Во время поездки девушка якобы начала критиковать его материальное положение, обозвав «нищебродом», и тем самым сильно разозлила.

На фоне этого подозреваемый свернул в лесополосу, остановил машину, связал руки несовершеннолетней хомутами и задушил ее, после чего отнес тело в лес и забросал ветками.

В дальнейшем, чтобы отвести от себя подозрения, фигурант принимал активное участие в поиске несовершеннолетней, пояснили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.