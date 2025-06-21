Девочка утонула в бассейне ростовского спа-комплекса

11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба в Ростове-на-Дону, сообщили в СУСК по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

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По предварительной информации, ребенок находился в клубе в сопровождении друзей семьи. Девочка нырнула за упавшим в воду браслетом, но не смогла выплыть. Спасатели не успели ей помочь.

Прибывшие медики в течение 40 минут боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.