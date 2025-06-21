В Запорожской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа в Запорожской области пострадали из-за удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

"Они (пострадавшие - прим. ТАСС) получили осколочные ранения мягких тканей. Госпитализированы в местную больницу. Состояние средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавшим в полном объеме оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.